Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz

Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, dün Çanakkale'de gerçekleşen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Depremi için çarpıcı bir açıklamada bulundu. "Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz" dedi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 1

Deprem Bilimci Naci Görür, Çanakkale'de gerçekleşen depremin ardından çarpıcı bir uyarı geldi.

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 2

Depreme ilişkin ilk korkutan açıklama Naci Görür’den geldi. Marmara Bölgesi’ne dikkat çeken Görür büyük deprem için uyardı.

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 3

OLUMSUZLUK YAŞANMADI
AFAD verilerine göre, dün akşam saat 22.15 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi.

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 4

Ayvacık’a yaklaşık 37,7 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 5

Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 6

Naci Görür'ün tedirgin eden açıklaması şöyle:

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 7

"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu."

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 8

"KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor."

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Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz - Resim: 9

"Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz"

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