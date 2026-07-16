Deprem Bilimci Naci Görür, Çanakkale'de gerçekleşen depremin ardından çarpıcı bir uyarı geldi.
Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür, dün Çanakkale'de gerçekleşen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Depremi için çarpıcı bir açıklamada bulundu. "Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz" dedi.Aykut Metehan
Depreme ilişkin ilk korkutan açıklama Naci Görür’den geldi. Marmara Bölgesi’ne dikkat çeken Görür büyük deprem için uyardı.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
AFAD verilerine göre, dün akşam saat 22.15 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi.
Ayvacık’a yaklaşık 37,7 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Naci Görür'ün tedirgin eden açıklaması şöyle:
"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu."
"KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor."
"Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz"