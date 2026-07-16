SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Bu durumda olan emeklinin maaşı kesilecek

Tarım, Kamu ve Yurt Dışı Borçlanmasında Kurallar Değişiyor

Erdursun, köşe yazısında farklı sektörler ve özel durumlar için de şu önemli bilgileri derledi:

Yurt Dışında Çalışanlar: Sözleşmesiz ülkelerde Türk işverenler tarafından yurt dışına götürülen emeklilerden SGDP kesilmez. Sadece kısa vadeli kollar ve GSS primi ödenir.

Kamu Kurumları (5335 Sayılı Kanun): 1 Ocak 2005'ten sonra kamu kurumlarında göreve başlayan emekliler, kanuni istisnalar hariç, aylıklarını kestirmeden çalışamazlar.

Yurt Dışı Borçlanması Yapanlar: 19 Haziran 2012'den sonra yapılan düzenlemeyle, yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanların da Türkiye'de SGDP kapsamında çalışabilmelerine imkan tanınmıştır.

Tarımda Çalışan Emekliler: Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan emeklilerin aylıkları kesilmez ve haklarında SGDP hükümleri uygulanmaz.