ABD'li yatırım şirketinden Türk bankalara kötü haber: Hissesi olanlar dikkat

Küresel finans devi BofA, Türk bankacılık sektörünün geleceğine dair belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti. Banka, reel getirilerde gelecek yıl (2027) yaşanması beklenen toparlanmanın ne kadar kalıcı olacağına ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü ifade etti. Bu belirsizlikler nedeniyle, portföylerde "Al" konumunda tutulan dört büyük özel Türk bankasının hisse tavsiyesi bir tık geri çekilerek "Nötr" seviyesine getirildi. Kamu bankalarına yönelik hedef fiyat güncellemelerinde ise hisse bazlı farklı yönlü hareketlerin önü açıldı.

İşte Bank of America'nın banka bazında yeni hedef fiyatları ve tavsiyeleri: