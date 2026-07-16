Uluslararası yatırım bankası Bank of America (BofA), Türk bankacılık sektörüne yönelik merakla beklenen son raporunu yayımladı. Borsa İstanbul'da işlem gören büyük banka hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini baştan aşağı revize eden BofA, özellikle özel bankalar için yatırımcıları şaşırtan bir geri adım attı.
ABD'li yatırım şirketinden Türk bankalara kötü haber: Hissesi olanlar dikkat
Küresel finans devi Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören dev Türk bankaları için hazırladığı son raporunda şoke edici revizyonlara imza attı.Kamu bankalarının hedef fiyatlarında ise dengeler tamamen değişti. İşte detaylar...Züleyha Öncü
Raporda, enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi en büyük gerekçe olarak gösterildi.
Küresel finans devi BofA, Türk bankacılık sektörünün geleceğine dair belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti. Banka, reel getirilerde gelecek yıl (2027) yaşanması beklenen toparlanmanın ne kadar kalıcı olacağına ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü ifade etti. Bu belirsizlikler nedeniyle, portföylerde "Al" konumunda tutulan dört büyük özel Türk bankasının hisse tavsiyesi bir tık geri çekilerek "Nötr" seviyesine getirildi. Kamu bankalarına yönelik hedef fiyat güncellemelerinde ise hisse bazlı farklı yönlü hareketlerin önü açıldı.
İşte Bank of America'nın banka bazında yeni hedef fiyatları ve tavsiyeleri:
Garanti BBVA (GARAN)
Eski hedef fiyat: 171,086 TL
Yeni hedef fiyat: 159 TL
Tavsiye: "Al" → "Nötr
İş Bankası (ISCTR)
Eski hedef fiyat: 19,085 TL
Yeni hedef fiyat: 17,2 TL
Tavsiye: "Al" → "Nötr"
VakıfBank (VAKBN)
Eski hedef fiyat: 32,6 TL
Yeni hedef fiyat: 30,8 TL
Tavsiye: "Endeks altı getiri" (Korundu)
Halkbank (HALKB)
Eski hedef fiyat: 17,4 TL
Yeni hedef fiyat: 22,4 TL
Tavsiye: "Endeks altı getiri" (Korundu)
Yapı Kredi (YKBNK)
Eski hedef fiyat: 43 TL
Yeni hedef fiyat: 42,4 TL
Tavsiye: "Al" → "Nötr"
Akbank (AKBNK)
Eski hedef fiyat: 89,143 TL
Yeni hedef fiyat: 84 TL
Tavsiye: "Al" → "Nötr"