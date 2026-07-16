2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi.