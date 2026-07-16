Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru

Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım sürerken, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 1

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 2

YKS açıklandı mı?

Henüz YKS sonuçları açıklanmadı. ÖSYM’nin değerlendirme süreci devam ederken adaylar sonuç tarihine odaklanmış durumda.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 3

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, bu tarihte puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 4

Erken açıklanır mı?

Geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarının planlanan tarihten önce açıklandığı görülse de, uzmanlar adayların resmi tarihi esas alması gerektiğini belirtiyor.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 5

Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek:

sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılacak
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme erişim sağlanacak
Alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 6

Tercih süreci ne zaman başlayacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuz ile birlikte adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercihlerini oluşturacak.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 7

Tercihlerin temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru - Resim: 8

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için üniversite maratonunun en kritik süreci resmen başlamış olacak.

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