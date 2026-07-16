2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi.
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den kritik duyuru
Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım sürerken, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
YKS açıklandı mı?
Henüz YKS sonuçları açıklanmadı. ÖSYM’nin değerlendirme süreci devam ederken adaylar sonuç tarihine odaklanmış durumda.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, bu tarihte puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek.
Erken açıklanır mı?
Geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarının planlanan tarihten önce açıklandığı görülse de, uzmanlar adayların resmi tarihi esas alması gerektiğini belirtiyor.
Sonuçlar nasıl sorgulanacak?
Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek:
sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılacak
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme erişim sağlanacak
Alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek
Tercih süreci ne zaman başlayacak?
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuz ile birlikte adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercihlerini oluşturacak.
Tercihlerin temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için üniversite maratonunun en kritik süreci resmen başlamış olacak.