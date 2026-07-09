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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 değer kaybıyla 14.187,31 puandan tamamladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 2,64 puan azalarak 14.187,31 seviyesine geriledi.

Toplam işlem hacmi ise günün ilk yarısında 73,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK GERİLEDİ, HOLDİNGLER YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında sektör endekslerinde farklı yönlü hareketler görüldü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör yüzde 4,19 ile madencilik olurken, en çok gerileyen sektör ise yüzde 1,56 ile ticaret oldu.

KÜRESEL PİYASALAR FED VE ORTA DOĞU GELİŞMELERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim ve enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin, enflasyon risklerinin devam etmesi halinde daha "şahin" adımların gündeme gelebileceğine yönelik değerlendirmeleri de piyasalardaki karışık seyrin nedenleri arasında yer alıyor.

GÖZLER YENİ VERİLERDE OLACAK

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Teknik açıdan değerlendirmelerde bulunan analistler, BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puan seviyelerini destek, 14.400 ve 14.500 puan seviyelerini ise direnç olarak izliyor.