Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 63,10 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 14.253,05 puana yükseldi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 2,12 değer kaybıyla 14.189,96 puandan tamamlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 0,55 yükseliş kaydetti.

SİGORTA HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile sigorta sektörü olurken, en çok gerileyen sektör ise yüzde 0,64 ile bilişim oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor. Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilim, enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında yer alan şahin mesajlar da yatırımcıların risk iştahını sınırlayan başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLERDE

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışları verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik değerlendirmelere göre analistler, BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puan seviyelerini direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerini ise destek olarak izliyor.