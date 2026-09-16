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Kaynak: İHA

Borsa İstanbul’da düşüşün yüzde 6’yı aşmasının ardından devreye giren devre kesici sistemi nedeniyle durdurulan işlemler yeniden başladı.

İŞLEMLER 20 DAKİKA DURDURULDU

Borsa İstanbul’da saat 16.04’te Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi devreye girdi.

Sistem kapsamında Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu.

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEMLER SAAT 16.24’TE BAŞLADI

Devre kesici uygulamasının ardından piyasalardaki işlemler saat 16.24 itibarıyla yeniden başladı.