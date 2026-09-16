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Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı şekilde düzelirken, piyasaların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da haftanın ilk iki işlem gününde negatif görünüm dikkat çekti. Endeks, çarşamba gününe Fed’in faiz kararı öncesinde sert satışla başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in borsa ve fonlara ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddiasının ardından düşüş ağırlaştı.

BORSA'DA YÜZDE 5'LİK KAYIP

Borsa saat 11.00 sıralarında yüzde 5,66’lık kayıp yaşadı. Kayıp saatinde Mehmet Şimşek’te Bloomberg HT’de açıklamalarda bulunuyordu. Şimşek’in açıklamaların olduğu dakikalarda kayıp yüzde 2 üzerine kadar indi, ancak öğlen saati itibarıyla kayıp 3,30’da kaldı. 13 bin 434 puanda borsa işlem alıyor.