ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar piyasaları da vururken Borsa İstanbul hakkında çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ekonomist Barış Soydan'ın paylaşımı piyasaların fişi mi çekilecek sorusunu akıllara getirdi.

Soydan'ın aktardığına göre, Borsa İstanbul yönetiminin, pazartesi sabah seans açılışından önce piyasaların geçici olarak kapatılıp kapatılmayacağı görüşülecek. Kararın alınması halinde süreç derhal Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirilecek ve kamuoyu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Soydan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Borsa İstanbul yönetiminin yarın sabah bir toplantıyla borsanın kapanmasını değerlendireceği haberleri var. Daha önce benzer olaylarda borsa kapatılmamıştı. Kapatmanın long pozisyon taşıyanlar açısından artıları kadar, hatta ondan çok eksileri var. Her şeyden önce paniği daha da artırabilir."

OLAĞANÜSTÜ YETKİ HANGİ MEVZUATA DAYANIYOR?

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 2. fıkrası, Yönetim Kurulu’na piyasaları, pazarları, platformları ve sistemleri kısmen veya tamamen kapatma yetkisi veriyor.

Aynı yönetmeliğin 39. maddesi ise “piyasaların geçici olarak kapatılması” sürecini düzenliyor. Bu madde, olağanüstü durumlarda işlemlerin durdurulmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Borsanın hukuki çerçevesi ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile çiziliyor. Bu kanun uyarınca piyasanın gözetim ve denetim yetkisi SPK’da bulunuyor. Olağanüstü koşullarda SPK, piyasa istikrarını korumaya yönelik karar alabiliyor veya Borsa yönetiminin aldığı kararları onay sürecine tabi tutabiliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Mevzuata göre olağanüstü durumlarda süreç üç aşamada ilerliyor:

Karar: Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, piyasanın sağlıklı işleyişini bozan olağanüstü bir gelişme halinde toplanarak kapatma kararı alabiliyor.

Bildirim: Karar, derhal SPK’ya iletiliyor.

İlan: Nihai karar KAP üzerinden yatırımcılara duyuruluyor.

Bu mekanizma daha önce uygulanmıştı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Borsa İstanbul, işlemleri geçici olarak durdurma kararı almış ve kamuoyuna KAP üzerinden açıklama yapmıştı.

ABD-İSRAİL-İRAN ETKİSİ Mİ?

Pazartesi gününe ilişkin nihai kararın, Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Öte yandan, olağanüstü toplantının ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılarla ilgisi olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.