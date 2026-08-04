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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,43 puan artarak yüzde 0,51 yükselişle 13.478,97 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi ise 75,6 milyar lira olarak kaydedildi.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

En çok kazandıran sektör yüzde 2,81 ile bilişim olurken, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 1,13 ile gıda ve içecek oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Orta Doğu’da devam eden barış müzakerelerine rağmen yeni çatışma ihtimallerine yönelik endişeler küresel piyasalarda dalgalı bir seyir oluşturuyor. Buna karşın, şirket bilançolarının genel olarak olumlu gelmesi risk iştahını destekliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 seviyeleri destek, 13.600 ve 13.700 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.