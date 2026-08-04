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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe düşüşle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 11,10 puan gerileyerek 13.399,44 puana indi.

DÜN DE DÜŞÜŞ HAKİMDİ

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 13.410,54 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile tekstil deri olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,57 ile gıda içecek oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da devam eden barış müzakerelerine rağmen yeni bir çatışma ihtimaline yönelik endişeler fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR?

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puan destek, 13.500 ve 13.600 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.