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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazanarak 13.482,75 puana yükseldi.

İŞLEM HACMİ 91 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Piyasadaki yükselişte özellikle bankacılık hisseleri etkili oldu.

SEKTÖRLERDE GÜÇLÜ HAREKET

Bankacılık endeksi yüzde 3,38 ile en dikkat çekici yükselişi kaydederken, holding endeksi de yüzde 0,86 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 4,46 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,36 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Yurt içinde açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak kaydedildi. Veriler, piyasaların yönü açısından yakından takip ediliyor.

KÜRESEL GÖRÜNÜM KARIŞIK

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da olası uzlaşı beklentileri iyimserlik yaratırken, Asya’daki ekonomik veriler ve yarı iletken sektörüne ilişkin endişeler risk iştahını sınırlıyor.