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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü değer kaybının ardından güne alıcılı başladı. Dün günü oran olarak 2,79 düşüşle 11.947,18 puandan tamamlayan endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,08 puan ve oran olarak 0,66 artarak 12.026,26 puana yükseldi.

Açılışta bankacılık endeksi oran olarak 1,18 prim yaparken, holding endeksi oran olarak 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise oran olarak 7,84 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda Fed'in faiz artışlarını erteleyeceği beklentisine rağmen karışık bir seyir öne çıkıyor.

SPK'DAN TASFİYE SÜRECİNDEKİ FONLARA ARA ÖDEME KARARI

Yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonlarda, mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Analistler; bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ve haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise küresel PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.