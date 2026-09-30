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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 12.178,02 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,56 puan ve yüzde 0,92 azalışla 12.178,02 puana indi.

İŞLEM HACMİ 59 MİLYAR LİRA OLDU

BIST 100 endeksinde günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 59 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi de yüzde 1,90 değer kaybetti.

SPOR YÜKSELDİ, FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile spor oldu.

En fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 8,23 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE TOPLANTI SONRASI ATILACAK ADIMLAR VAR

Yurt içinde BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken yatırımcıların odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından atılabilecek adımlar bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğu ifade edildi.