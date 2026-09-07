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Kaynak: AA

İstanbul serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro'nun satış fiyatları belli oldu.

Serbest piyasada 48,4360 liradan alınan dolar, 48,4380 liradan satılıyor. Euro'nun alış fiyatı ise 56,2810 lira olurken, satış fiyatı 56,2830 lira olarak gerçekleşti.

CUMA GÜNÜ FİYATLAR NASILDI?

Cuma günü serbest piyasada doların satış fiyatı 48,4410 lira, euro'nun satış fiyatı ise 56,2600 lira olmuştu.

Böylece haftanın başlangıcında doların satış fiyatı cuma gününe göre daha düşük seviyeden, euro ise daha yüksek seviyeden işlem görmeye başladı.