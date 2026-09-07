Kaynak: AA

ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD'de Amazon’a ait Boeing 767 tipi kargo uçağının, Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktığı belirtildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan şekilde devrildiği ve gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş sırasında pistten çıktığını açıkladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pilotların iniş esnasında acil durum uyarısında bulunmadığı aktarıldı. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın ardından havalimanındaki uçuşların yerel saatle 16.30’a kadar askıya alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarının ulaşıma kapatıldığı, Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Kazada yaralanan olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de Miami Uluslararası Havalimanı’nı kullanan yolcuların uçuşlarda gecikmeler ve muhtemel iptallerle karşılaşabileceğini ifade etti.