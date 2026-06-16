Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 36,44 puan ve yüzde 0,25 artarak 14.482,86 puana yükseldi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 3,64 değer kazancıyla 14.446,42 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE KARIŞIK SEYİR

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 ile ticaret olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,79 ile bilişim sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın detaylarının netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Orta Doğu’daki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD’li üst düzey bir yetkili, İran ile mutabakat zaptının ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını açıkladı.

ANLAŞMA SONRASI TEMKİNLİLİK SÜRÜYOR

Anlaşmanın ilk etapta piyasalarda ralli havası oluşturduğu belirtilirken, detayların net olmaması yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Hürmüz Boğazı’nda transit geçişin yeniden başlamasına ilişkin güven ortamının haftalar sürebileceği yönündeki beklentiler de bu görünümü destekliyor.

Ayrıca anlaşmanın ABD ile İsrail arasında gerilim yaratabileceğine yönelik haber akışı, sürecin kırılganlığına işaret ediyor.

GÜNÜN VERİ GÜNDEMİ VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.