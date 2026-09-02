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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan tamamladı.

Endeks, yeni güne önceki kapanışa göre 112,72 puan azalarak yüzde 0,79 düşüşle 14.116,29 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi ise yüzde 0,66 değer kaybetti.

BORSADA SEKTÖRLERİN ÇOĞU GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında açılışta yalnızca turizm endeksi yüzde 0,08 ile değer kazandı.

En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 2,76 kayıpla bilişim oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL VE FAİZ BASKISI

Küresel piyasalarda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve tahvil faizlerindeki artış satış baskısını derinleştiriyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Bu gelişmeler hisse senedi piyasalarında düşüş eğilimini güçlendirirken, tahvil piyasasındaki satış baskısının da artmasına neden oluyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed’in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri destek, 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.