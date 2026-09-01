Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 Mesleki Dönüşüm ve Ücret Trendi Araştırması verilerine göre, 2026-2031 yılları arasında yüzde 40'ın üzerinde talep büyümesi beklenen mesleki alanlarda belirgin bir gelir avantajı oluşmaya başladı.
Yüzde 62 daha fazla alacaklar: 5 yılın en çok kazandıracak meslekleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İŞKUR ve OECD verileriyle hazırlanan güncel araştırma, önümüzdeki 5 yılda piyasa ortalamasının yüzde 30 ila 50 üzerinde kazanç sağlayacak meslek gruplarını ortaya koydu.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma sonuçları, söz konusu alanlara yönelen çalışanların 3 ila 5 yıllık süreç içerisinde genel piyasa ortalamasının yüzde 30 ile 50 üzerinde bir kazanç potansiyeline ulaşacağını gösteriyor.
İŞKUR 2026 maaş trendleri ve OECD Geleceğin Meslekleri Raporu verileri doğrultusunda hazırlanan çalışmada, otomasyona karşı direnç gösteren ve ivme kazanan sektörler sıralandı.
Raporun Türkiye ölçeğindeki bulgularına göre; yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanlığı alanında 3 binden fazla açık pozisyon bulunuyor.
Türkiye'de AI/ML niteliğine sahip her 2 uzmana karşılık 3 istihdam olanağının yer aldığı ve mevcut arz-talep dengesizliğinin 2028 yılına dek süreceği öngörülüyor.
Benzer bir gelişim siber güvenlik sektöründe yaşanıyor. Şirketlerin güvenlik bütçelerini ortalama yüzde 44 oranında artırmasıyla birlikte CompTIA Security+, CISSP ve ISO 27001 sertifikasyonlarına sahip uzmanlar iş gücü piyasasında öncelikli konuma yükseldi.
Türkiye'nin 2031 vizyonu kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkarma hedefi, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik mühendisliği alanında 120 bini aşkın yeni teknik kadro ihtiyacı doğuruyor.
Sektörde öne çıkan ana disiplinler ise güneş, rüzgar, enerji depolama ve ESG raporlaması olarak sıralanıyor.
TÜİK verileri; siber güvenlik, yapay zeka ve yeşil enerji sektörlerinde yer alan çalışanların 5 yıl sonraki ortalama gelirlerinin, ülke genel ortalamasının yüzde 62 üzerinde seyredeceğini doğruluyor.
Geleceğin öne çıkan meslek gruplarına geçiş yapmak isteyenler için 6 ile 18 ay arasında değişen sertifikasyon süreçleri erişilebilir alternatifler sunuyor.
İŞKUR'un ücretsiz mesleki dönüşüm programlarının yanı sıra uluslararası dijital platformlar üzerinden veri analisti, siber güvenlik uzmanı ve Cloud DevOps mühendisi unvanlarına geçiş sağlanabiliyor.
Bölgesel iş fırsatları incelendiğinde; Manisa ve Bursa Osmangazi'de Sanayi 4.0 ile teknoloji alanındaki ilanlar artış gösterirken, İstanbul Bakırköy'de dijital sektör pozisyonları dikkat çekiyor.
Sektörel bazda ise dijital sağlık kadrolarına yönelik Sağlık-Tıp iş ilanları, eğitim teknolojisi odaklı Öğretmen iş ilanları ve fintech alanındaki İşletme Mezunu iş ilanları güncelliğini koruyor.
Bölgesel gelişimler için Manisa iş ilanları, Bakırköy iş ilanları ve Osmangazi iş ilanları sayfaları öne çıkıyor.
Kariyer adaptasyonunda ise Online CV oluşturma araçları ile İş yerinde huzur dinamikleri anahtar rol oynuyor.
Araştırmada, popülerliğini korumasına rağmen otomasyon riski taşıyan veya gelir imkanı kısıtlanan mesleklere de yer verildi.
İçerik üreticiliği ve sosyal medya yönetiminde yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla gelir seviyesinin baskılandığı, kripto para analistliğinde ise yüksek dalgalanma nedeniyle uzun vadeli istihdamın zorlaştığı aktarıldı.
Uzmanlar, rutin muhasebe işlerinin otomasyona devrolduğuna dikkat çekerken; finansal analistlik, vergi danışmanlığı gibi uzmanlık gerektiren branşların risk grubunun dışında kaldığını belirtiyor.
Mevcut mesleki birikime yapay zeka yetkinliklerinin eklenmesi (Fintech, Dijital Sağlık vb.), 2026-2031 dönemi için en avantajlı çalışma profili olarak değerlendiriliyor.
(isbul.net)