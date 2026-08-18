Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde otlatılan bir keçi, arazide bulunan derin bir toprak çukurun içine düştü. Hayvanın kendi çabalarıyla dışarı çıkamadığını gören sahibi, vakit kaybetmeden Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne yardım çağrısında bulundu.

İhbarı değerlendiren itfaiye grupları, hızla bölgeye intikal ederek kurtarma faaliyeti başlattı. Çukurun tabanına inen bir itfaiye personeli, mahsur kalan keçiyi halatla emniyete alarak yukarı çekti. Başarılı tahliye işleminin ardından sağlık durumu iyi olan keçi, sahibine geri verildi.