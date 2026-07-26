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Kaynak: İHA

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana gelen olayda, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi.

31 İŞÇİ TEMİZLİK İLACINDAN ZEHİRLENDİ

Kesimhane bölümde çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı. İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.