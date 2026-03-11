Bolu’da havalar ısınmaya başlayınca baharın ilk müjdecileri çiğdemler açmaya başladı.
Kışın kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı, yaklaşık 1500 metre rakımlı Sarıalan Yaylası’nda sıcaklıkların artmasıyla beyaz örtü erimeye yüz tuttu.
Karların çekildiği yerlerde baharın habercisi çiğdemler çiçek açtı.Sarı ve mor tonlardaki çiğdemlerin yarattığı muhteşem görüntüye, yükseklerde hâlâ tutunan kar örtüsü eşlik etti.
Kar erimesiyle birlikte Sarıalan Yaylası’ndaki mendereslerde su seviyesi yükseldi.Çiğdemlerle bezeli yayladaki bahar manzarası havadan görüntülendi.