Muhteşem Yüzyıl”ın efsane ikilisi geri dönüyor: Yıllar sonra aynı filmde

Bu buluşmayı mümkün kılan isim ise Sky Films’in kurucusu Emre Oskay oldu. “Muhteşem Yüzyıl” ile dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ergenç ve Uzerli’nin yeniden aynı projede yer alması şimdiden büyük merak uyandırdı.