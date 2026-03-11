Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Muhteşem Yüzyıl”ın efsane ikilisi geri dönüyor: Yıllar sonra aynı filmde

Türk televizyon tarihinin dünya çapında en çok konuşulan yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz ikilisi Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor. İkili, “İmroz’da Bahar” adlı sinema filminde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.

Hande Karacan
Uzun süre boyunca birlikte yeniden kamera karşısına geçmeleri için çeşitli teklifler alan iki oyuncu, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez bir film projesinde bir araya gelecek.

Bu buluşmayı mümkün kılan isim ise Sky Films’in kurucusu Emre Oskay oldu. “Muhteşem Yüzyıl” ile dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ergenç ve Uzerli’nin yeniden aynı projede yer alması şimdiden büyük merak uyandırdı.

“İmroz’da Bahar”ın yönetmen koltuğunda ise ödüllü sinemacı Özcan Alper oturuyor.

Daha önce Sonbahar, Aşıklar Bayramı ve Karanlık Gece gibi dikkat çeken filmlere imza atan Alper, yeni projesinde izleyiciyi duygusal ve atmosferik bir hikâyeyle buluşturmayı hedefliyor.

Film, İmroz’da yolları kesişen iki farklı insanın hayatını merkezine alıyor.

Tesadüf gibi başlayan bu karşılaşma, zamanla hayatlarında yeni bir başlangıcın kapısını aralayabilecek bir bağa dönüşüyor.

Hikâye, adanın kendine özgü atmosferi içinde gelişen ilişkiler üzerinden “Hayatta ikinci bir bahar mümkün mü?” sorusunu sorguluyor.

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye’de hangi dijital platformda izleyiciyle buluşacağı ise henüz açıklanmadı.

