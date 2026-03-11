Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hayatını kaybetti. Terör örgütüne yakın kaynaklara göre, 75 yaşındaki Müslim, Erbil’de tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle öldü.

Terör örgütünün elebaşı olarak da nitelendirilen Müslim, hem aranan teröristler listesinde yer alması hem de Türk ordusuna karşıt propaganda amacıyla Avrupa’da sık sık yer değiştirmesiyle biliniyordu.

TERÖRİST SALİH MÜSLİM KİMDİR?

3 Mart 1951 tarihinde Suriye’nin Halep şehrine bağlı Aynel Arab bölgesindeki Şeyran köyünde doğan Salih Müslim, çiftçilikle uğraşan Barazi aşiretine mensup bir aileye sahipti. Lise eğitimini Halep’te tamamlayan Müslim, daha sonra İstanbul’a giderek 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

2010 yılında Irak’a kaçan Müslim, 2011’de yeniden Suriye’ye dönerek buradaki olaylarda aktif rol aldı ve terör örgütü YPG’nin sözde yöneticiliğini üstlendi.