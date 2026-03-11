Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler... İsim listesi nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler... İsim listesi nereden, nasıl öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylelikle başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler de belli olmuş oldu. Peki İsim listesi nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Sinan Başhan
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek. TOKİ, kura öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesini yayımladı. Kura tarihi henüz açıklanmazken sonuçlar noter onayının ardından TOKİ ve e-Devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci Çorum ve İstanbul illeri ile tamamlanacak.

Proje kapsamında en çok konut İstanbul’da inşa edilecek. Bu sebeple megakentte yapılacak çekilişin tarihi ve saati büyük bir merakla bekleniyor.

Heyecanlı bekleyiş sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin listesi erişime açıldı

. Böylece İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu.

Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

İşte, 2026 TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

Kaynak: Haber Merkezi
