Antalya / Sami Gün / Yeniçağ

Tarım ve Orman Bakanlığı, anavatanı Antalya’nın Akseki ilçesi olan Toros kardeleni (Galanthus elwesii) için kontrollü üretim ve ihracat modelini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlık tarafından 5 yıl süreyle koruma altına alınan Toros kardeleninin doğal popülasyonlarını korumak amacıyla doğadan sökümü yasaklanırken, üretim yalnızca Bakanlık izniyle oluşturulan parsellerde gerçekleştiriliyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen uygulamaya göre kardelen üretimi yapmak isteyen ihracatçı firmalar için özel üretim parselleri oluşturuluyor. Bu parsellerde yapılan üretim ise Bakanlık bünyesindeki ziraat mühendislerinin denetimi altında yürütülüyor.



Uygulama kapsamında üreticilere yıllık söküm ve ihracat kotası veriliyor. Üreticiler yalnızca kendi üretim parsellerinden ve belirlenen kota miktarı kadar söküm yapabiliyor. Söküm işlemleri de yine bakanlık görevlisi ziraat mühendislerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.



Yetkililer, uygulanan kontrollü üretim modeli sayesinde hem Toros kardeleninin doğal popülasyonlarının korunmasının hem de üreticilerin yasal ve sürdürülebilir şekilde ihracat yapabilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.



Baharın müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, nergisgiller familyasına ait olup bilimsel adı "Galanthus" olarak biliniyor. Toroslar’da yetişen Galanthus elwesii türü ise Avrupa pazarlarında en çok talep gören kardelen türleri arasında yer alıyor. Süs bitkisi olarak da kullanılan kardelen soğanı; kozmetik sanayisinin yanı sıra tıp alanında bazı ilaçların üretiminde de değerlendiriliyor.