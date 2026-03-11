ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasayı derinden etkiledi. Pek çok yatırım aracında yaşanan oynaklıklar dikkat çekti. Güvenli liman olarak tabir edilen altının onsu savaş zamanı 5 bin dolara kadar gerilerken son günlerde ortamda iyimser havalar eserken 5 bin 200 bandını yeniden aştı.
İslam Memiş altın ve dolar için tarih verdi: Rüzgar tersine döner
Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Trump’ın "barış" sinyalleriyle yön değiştiren piyasalarda "fırtına öncesi sessizlik" yaşandığını vurguladı. Savaş gerilimiyle petrolün 119 dolara çıktığı, altının ise şaşırtıcı bir geri çekilme yaşadığı sürecin ardından rüzgarın tersine döneceğini söyledi.Derleyen: Süleyman Çay
Güvenli limandaki ters köşe ise dikkat çekiyor. Bunun nedeni olarak ABD Başkanı Trump’ın savaşın her an biteceğini söylemesinin tetiklediği belirtiliyor. Trump açıklamaları sonrası 119 dolara kadar çıkan Brent petrol 90 doların aşağısına kadar geriledi.
Ünlü ekonomist İslam Memiş ise Haber Global canlı yayınında ABD tarafından yapılan politikaya dair, “Trump zorlu bir sürece girdi. Burada ne olacak şimdi? Piyasalarda da rüzgar tersine dönebilir. Yani şimdi iki hafta önceki piyasaya tekrar dönebiliriz diye sinyal veriyor piyasalar bize” dedi.
Petrol fiyatlarında gerileme beklediğini söyleyen Memiş, yatırım araçları için şu ifadeleri kullandı:
“Mesela altın tarafında gerileme görmüştük savaş başlamasıyla birlikte. Bu sefer tam ters bir rüzgar yani 5600 dolar seviyesine kadar tekrar yine yükseliş bir trendi. Gümüş tarafında da aynı şekilde kısa vadeli bir yükseliş trendi. Yine kripto para piyasasında 70 bin - 71 bin dolar seviyesi vardı. Bu savaşla birlikte hızlı toparlanmıştı. Orada da 65.000 dolar seviyesine kadar kısa vadeli bir geri çekilme görebiliriz”
Önümüzdeki haftayı işaret eden Memiş, “Yani artık önümüzdeki haftadan itibaren piyasalarda rüzgar tersine döner” dedi.
İki hafta öncesine kadar piyasanın sakin ilerlediğini söyleyen Memiş, “Şu anda fırtına öncesi sessizlik var gibi duruyor” ifadelerini kullandı.
Piyasada son durum ne?
Ons altın: 5 bin 187 dolar
Dolar: 44,09 TL
Euro: 51,16 TL
Bitcoin: 69 bin 444 dolar
Borsa: 13 bin 159
Gram altın: 7 bin 447 TL