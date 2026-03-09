Zirai sulama hedefiyle işletilen Gelingüllü Barajı, geçmiş senelerde göçücü türlerin mühim duraklarından birine dönüştü.

Gölet, bilhassa bahar vakitlerinde flamingolar haricinde pek çok kanatlı cinsine barınaklık ediyor. Cari dönemde doluluk oranının hayli arttığı sahada yüzlerce kuş, bilhassa alçak kısımlarda yayılırken kaydedildi.

Göl yüzünde süzülen ve bazen grupça yükselen sürülerin devinimiyle yansıyan kızıl renkler ise benzersiz kareler doğurdu. Kuşların kitleler halinde uçması semayı sanki boyarken, oluşan manzaralar fotoğraf meraklılarının dahi dikkatini çekiyor.

İntikal rotasındaki kritik noktalardan olan Gelingüllü Barajı’nda konuklar belli müddet konaklayıp doyuyor, peşinden göç yollarına gidiyor. Sahada flamingolardan başka pelikan, yaban kazı, ördek ve turna gibi pek çok kuş cinsi de bazen izleniyor.

"ALLI TURNALAR BURAYA GELİNCE ÇOK MUTLU OLURUZ"

Yörede yerleşik ahali ise her sene göçmenlerin varışını coşkuyla bekliyor.

Havza civarında ikamet eden Satılmış Şahin, sürünün bölgeye başka bir zarafet verdiğini vurgulayarak, "Kodallı köyündeyim. 1951 doğumluyum. Baraj buraya kurulalı 30 sene oldu aşağı yukarı. Bu allı turnalar buraya gelirler. Bunlar geldiği zaman da çok mutlu oluruz. Şöyle bakarız çıkarız bakarız mutlu oluruz" dedi.

Geçmişteki gibi bugün de sayısız flamingonun var ettiği silüet, Yozgat’ta ilkbaharın varışını adeta sanatsal bir kutlamayla haberliyor.