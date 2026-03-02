Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık, Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Soruşturma kapsamında Tanju Özcan ve beraberindeki isimler 28 Şubat tarihinde gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Özcan ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, belediye meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ile Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin de bulunuyor.