Bolu’da yürütülen ve Tanju Özcan’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındığı “irtikap” soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Nefes gazetesinden gazeteci Aytunç Erkin'in haberine göre Özcan, jandarmadaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

2024'te içinde Bolu’da faaliyet gösteren zincir marketlerin temsilcileriyle belediye binasında bir toplantı yaptığını belirten Özcan, Bolu merkezli bir vakıf kurma hazırlığında olduklarını söyledi.

Kurulması planlanan vakfın huzurevi yapmak ve öğrencilere destek sağlamak gibi amaçları bulunduğunu aktaran Özcan, şirket yetkililerinden yalnızca destek talep ettiklerini, hiçbir şekilde baskı ya da zorlamada bulunmadıklarını ifade etti.

RAPOR TARTIŞMASI

Soruşturma dosyasında yer alan iki ayrı rapor ise dikkat çekti. Özcan, 17 Kasım 2025 tarihli 75 sayfalık ön inceleme raporunun kendileri lehine olduğunu ve “soruşturma izni verilmemesi” yönünde karar içerdiğini belirtti.

Ancak 2 Aralık 2025'te İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettişlere gönderilen yazıda, Özcan hakkında “irtikap” suçunu işlediği yönünde değerlendirme yapıldığı ve yeni bir rapor hazırlanmasının istendiği ortaya çıktı.

Özcan ise söz konusu 2 Aralık tarihli yazıyı daha önce görmediğini ve kendisine tebliğ edilmediğini savunarak, bu belgenin “yok hükmünde” olduğunu öne sürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan 2 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Tanju Özcan dahil gözaltına alınan 13 kişi sabah adliyeye sevk edildi.