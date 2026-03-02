İstanbul’a 23 yeni metro istasyonu geliyor: İşte güzergahlar

Uraloğlu, 2013'te hizmete sunulan Marmarayla ilgili

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda günlük ortalama 35 bin yolcu taşınıyor. Hayata geçirdiğimiz bu projeler, İstanbul'un küresel erişilebilirliğini artıran güçlü bir ulaşım koridoru oluşturuyor.



BAŞKENTRAY'DA GÜNLÜK 73 BİN YOLCU

Ankara'da Sincan-Ankara-Kayaş kesiminde metro konforunda banliyö hizmeti veren BAŞKENTRAY'da günlük ortalama 73 bin yolcu taşındığını belirten Uraloğlu, diğer illere ilişkin de şunları söyledi:

İzmir'de Aliağa-Alsancak-Cumaovası-Selçuk arasında faaliyet gösteren İZBAN'da günlük ortalama 215 bin vatandaşımız yolculuk yapıyor. Gaziantep'te Mustafayavuz-Taşlıca kesiminde faaliyet gösteren GAZİRAY, günlük ortalama 10 bin yolcu taşıyor. Adapazarı Gar-Arifiye Gar bölgesinde faaliyet gösteren ADARAY'da günlük ortalama 5 bin vatandaşımız seyahat etme imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.