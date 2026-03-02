Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da metro artışı için iyi haberi verdi. Uraloğlu bu yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Bursa Emek-Şehir Hastanesi RSH kesimine 3, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11 ilave istasyon yapımının planlandığını açıkladı.
İstanbul’a 23 yeni metro istasyonu geliyor: İşte güzergahlar
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da metro hatlarına toplam 23 ilave istasyon yapılacağını duyurdu.Derleyen: Dilek Taşdemir
Bakan Uraloğlu, TCDD tarafından büyükşehirlerde hizmete sunulan kent içi raylı sistem hatlarının şehir içi ulaşımın yükünü hafiflettiğini ifade etti. Uraloğlu İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da TCDD Taşımacılık tarafından işletilen hatlarda günlük ortalama 932 bin yolcu taşındığını belirtti.
Uraloğlu, raylı sistem güzergah uzunluğunun geçen yıl sonu itibarıyla 445,6 kilometre olduğunu söyleyerek, yıl sonuna kadar İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometre, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda 3,9 kilometre, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda 4,5 kilometre ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda 15,6 kilometre daha yaparak toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu 487,1 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
İSTANBUL ULAŞIMININ OMURGASI: MARMARAY
Marmaray'ın Halkalı-Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme-Gebze kesiminde günlük ortalama 610 bin yolcu taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu hattın İstanbul ulaşımının omurgası haline geldiğini söyledi.
Uraloğlu, 2013'te hizmete sunulan Marmarayla ilgili
"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda günlük ortalama 35 bin yolcu taşınıyor. Hayata geçirdiğimiz bu projeler, İstanbul'un küresel erişilebilirliğini artıran güçlü bir ulaşım koridoru oluşturuyor.
BAŞKENTRAY'DA GÜNLÜK 73 BİN YOLCU
Ankara'da Sincan-Ankara-Kayaş kesiminde metro konforunda banliyö hizmeti veren BAŞKENTRAY'da günlük ortalama 73 bin yolcu taşındığını belirten Uraloğlu, diğer illere ilişkin de şunları söyledi:
İzmir'de Aliağa-Alsancak-Cumaovası-Selçuk arasında faaliyet gösteren İZBAN'da günlük ortalama 215 bin vatandaşımız yolculuk yapıyor. Gaziantep'te Mustafayavuz-Taşlıca kesiminde faaliyet gösteren GAZİRAY, günlük ortalama 10 bin yolcu taşıyor. Adapazarı Gar-Arifiye Gar bölgesinde faaliyet gösteren ADARAY'da günlük ortalama 5 bin vatandaşımız seyahat etme imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da metro hatlarına toplam 23 ilave istasyon yapılacağını duyurdu.
Planlanan ilave metro istasyonları şöyle:
• Halkalı–İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy–Halkalı kesimine 5 istasyon
• Bursa Emek–Şehir Hastanesi RSH kesimine 3 istasyon
• Altunizade–Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı’na 4 istasyon
• Gebze OSB–Darıca Metro Hattı’na 11 istasyon