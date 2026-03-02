AK Parti Kongre Merkezi’nde MKYK üyeleri, parti kurucuları, Ankara il teşkilatı ve ilçe başkanları ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ve yerel yönetimlerimizle tam kadro sahadayız. Yurt içindeki vatandaşlarımızla iftar ve sahurun bereketini paylaşırken, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı da ihmal etmiyoruz” dedi.

Halep’ten Saraybosna’ya, Varna’dan Prizren’e kadar kalplerimizin birlikte attığı kardeşlerin bulunduğu her yerde Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Erdoğan, Ankara teşkilatının şehir genelinde her semt ve mahalleye ulaşmak için büyük gayret gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, partisinin temel misyonunu “Her zaman ve her yerde vatandaşımızla birlikte olmak, onunla hemhâl ve hemdert olmak” olarak tanımladı. Erdoğan, “Eğer yaraları sarabiliyorsak, dertlere derman olabiliyorsak, sorunlara çözüm üretebiliyorsak ve milletimizin hayır duasını alabiliyorsak; işte o zaman görevimizi layıkıyla yerine getiriyor, bulunduğumuz makamın hakkını veriyoruz demektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, duraklama ya da rehavete kapılma lükslerinin olmadığını belirterek, “Muhalefetin vizyonsuzluğuna bakarak çıtamızı düşüremeyiz. Tempoyu sürekli artırmak ve çıtayı her seferinde biraz daha yukarı taşımak zorundayız. Koşturmaya devam edeceğiz. Daha fazla kalbe dokunacağız, daha çok insanımızın elini tutacağız. Durmadan, dinlenmeden ve hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını muhabbetle kucaklamayı sürdüreceğiz” dedi.

İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI

Cumartesi günü komşu ülke İran’a yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarda, aralarında İran dini lideri Ali Hamaney ile sivil ve askerî yetkililer ve masum çocukların bulunduğu çok sayıda İranlı hayatını kaybetti.

Erdoğan, “Hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin ve masumların çektiği bu tablo karşısında derin üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.