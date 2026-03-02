Ocak ayında milyonlarca emekliye yapılan maaş zammı dertlere derman olamadı. 32 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında 20 bin TL en düşük emekli aylığı eziliyor. Hal böyle olurken emekliler iktidardan reform bekliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan sistemin temeline yönelik çarpıcı bir analiz geldi. Erdursun, mevcut yaklaşımın prim-maaş dengesini bozduğunu ve "yüksek prim ödemenin avantajı kalmadı" algısını güçlendirdiğini savundu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan emekliyi ayağa kaldıracak analiz: 5 maddede reform... 'Maaş artacak'
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarındaki değer kaybının sadece en düşük maaş alanları değil, tüm emeklileri vurduğunu belirtti. Erdursun, "Emeklilik sistemi yardım mekanizmasına dönüşmemeli" diyerek kalıcı çözüm yolunu açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Erdursun, sadece en düşük emekli aylığını belirli bir seviyeye tamamlamanın sistemdeki genel bozulmayı gidermediğini vurguladı. Yıllarca yüksek prim ödeyenlerin de ciddi gelir kaybı yaşadığını belirten uzman, bu durumun sosyal güvenliğin "prim karşılığı hak" ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.
Son dönemde gündeme gelen kira, enerji ve nakdi yardım gibi desteklerin sakıncalarını sıralayan Erdursun, şu uyarılarda bulundu:
“Sosyal yardım bütçeye göre değişebilir ve geçicidir, oysa emekli aylığı kalıcı bir haktır. Sadece en düşük aylık alanlara yardım yapılması, primini tam ödeyen ancak yardım kapsamı dışında kalan emeklilerde adaletsizlik hissi yaratıyor. Emeklilerin "yardım alan kesim" konumuna düşürülmesi, sistemin hukuki temelini zayıflatıyor.”
Sistemi güçlendirmek için "İntibak Düzenlemesi"nin şart olduğunu belirten Erdursun, verilerdeki çarpıklığa da dikkat çekti. Kağıt üzerinde 32,5 milyon çalışan görünmesine rağmen, fiilen tam prim ödeyen aktif sigortalı sayısının 23-23,5 milyon civarında olduğunu, bunun 16 milyonu aşan emekli nüfusunu finanse etmekte zorlandığını ifade etti.
Erdursun’a göre emeklilik sistemini kurtaracak 5 maddelik reform adımları şunlar:
Kapsamlı bir İntibak Yasası çıkarılmalı.
Aylık bağlama oranları yeniden gözden geçirilmeli.
Kayıt dışı istihdamla etkin mücadele edilmeli.
Gerçek ücret üzerinden prim bildirimi teşvik edilmeli.
Çalıştıkça maaşın artacağı bir yapı kurulmalı