SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan emekliyi ayağa kaldıracak analiz: 5 maddede reform... 'Maaş artacak'

Son dönemde gündeme gelen kira, enerji ve nakdi yardım gibi desteklerin sakıncalarını sıralayan Erdursun, şu uyarılarda bulundu:

​“Sosyal yardım bütçeye göre değişebilir ve geçicidir, oysa emekli aylığı kalıcı bir haktır. Sadece en düşük aylık alanlara yardım yapılması, primini tam ödeyen ancak yardım kapsamı dışında kalan emeklilerde adaletsizlik hissi yaratıyor. Emeklilerin "yardım alan kesim" konumuna düşürülmesi, sistemin hukuki temelini zayıflatıyor.”