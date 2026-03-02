Atilla Yeşilada yatırım yapacakları uyardı: Ne alın ne satın

“Bu dönemde volatilite (oynaklık) çok yüksek olacak. TL mevduat ve para piyasası fonları şu an en mantıklı seçenekler arasında. Kaos ortamında altının değer kazanmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu ay hedefimiz ana paramızı korumak ve enflasyona yenilmesini engellemek olmalı” dedi.