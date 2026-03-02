Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, İran ile yaşanan gerilimde Türkiye’deki NATO tesislerinin, özellikle de Kürecik Radar Üssü’nün hedef alınma ihtimalinin Türkiye risk primini artırabileceğini ifade etti.
Atilla Yeşilada yatırım yapacakları uyardı: Ne alın ne satın
Ekonomist Atilla Yeşilada, İran-İsrail geriliminin Türkiye'deki NATO tesisleri üzerinden bir risk oluşturabileceğini belirterek, 'ne alın ne satın' uyarısında bulundu. Yeşilada, "Bu ay hedefimiz ana paramızı korumak ve enflasyona yenilmesini engellemek olmalı" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcıların 1 milyar dolarlık tahvil satışı yaptığını hatırlatan Yeşilada, borsadaki sınırlı alımların genel para çıkışını engelleyemeyeceğini savundu.
Küresel piyasalar için de iyimser olmayan Yeşilada, Mart ayı Fed toplantısına dikkat çekti. Fed’in faiz indirimlerini tamamen rafa kaldırabileceğini belirten Yeşilada, bu durumun piyasalarda henüz fiyatlanmadığını söyledi.
Özellikle ABD'deki yüksek fiyatlı yeni teknoloji hisselerinde ciddi kayıplar görülebileceği uyarısında bulundu.
Nisan ayı için "çok kötü bir ay" nitelendirmesi yapan Yeşilada, ana parayı enflasyona karşı korumanın öncelik olması gerektiğini belirtti. Yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:
“Bu dönemde volatilite (oynaklık) çok yüksek olacak. TL mevduat ve para piyasası fonları şu an en mantıklı seçenekler arasında. Kaos ortamında altının değer kazanmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu ay hedefimiz ana paramızı korumak ve enflasyona yenilmesini engellemek olmalı” dedi.