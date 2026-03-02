Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, BOLSEV Vakfı soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Bolu Jandarma İl Komutanlığı’ndan mesaj gönderdi. Özcan, soruşturmayla ilgili tüm belgeleri yetkililere teslim ettiğini belirterek herhangi bir usulsüzlük yapmadığını ifade etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gözaltında bulunan Tanju Özcan’ı Bolu Jandarma İl Komutanlığı’nda ziyaret etti. Tanal, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan’ın kendisine ilettiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

“Kimsenin başını öne eğdirecek bir iş yapmadım” ifadelerini kullanan Özcan mesajında:

"Bolu’daki tüm hemşehrilerimize, partime ve aileme sesleniyorum. Kimsenin başını öne eğdirecek bir iş yapmadım. Soruşturma konusu olan BOLSEV Vakfı’na ilişkin belge ve bilgiler bugün istendi ve vakıf tarafından teslim edildi. Burs verilen öğrencilerin listesi, vakıf kayıtları, yeminli mali müşavir raporları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetim raporları mevcuttur.

BOLSEV Vakfı’nın onur kurulu tek bir partiden oluşmamaktadır. CHP’den, AKP’den, MHP’den, Saadet Partisi’nden temsilciler, iş insanları ve farklı kesimlerden üyeler bulunmaktadır. Hatta onur kurulu başkan yardımcısı aynı zamanda AKP Bolu Belediye Meclis Başkan Vekilidir.

Vakıf yönetmeliğine göre burs verilecek öğrencileri eğitim komisyonu belirler, liste onur kurulunda kabul edilir, burs miktarını onur kurulu kararlaştırır. Bu vakıf hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Bu vakıf Bolu’dur, Bolu’nun tüm bileşenleridir.

Şu anda vakıf yöneticilerinin gözaltında olması nedeniyle, pazartesi günü öğrencilerin hesaplarına yatırılması gereken burslar gecikebilir. Başkanın en büyük hassasiyeti budur. Bu çocuklar mağdur edilmemelidir.

Vakıf yönetmeliğine göre bursların en az yüzde 60’ının kız öğrencilere verilmesi gerekirken, bugün yüzde 67 kız öğrencimize burs verilmektedir. Amaç gençlerin eğitimine destek olmaktır.

Bolu’da yapılan bu operasyon yalnızca bir kişiye değil, burs bekleyen öğrencilere, Bolu halkına ve Bolu’nun dayanışma ruhuna yapılmıştır. Amaç belediyeyi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni itibarsızlaştırmaktır.

Biz buradan açık söylüyoruz



Burs alan öğrencilerin mağdur edilmesine izin vermeyin.

Bolu’nun dayanışmasına dokunmayın.

Hukuku siyasete alet etmeyin.

ÖĞRENCİNİN BURSUNA DOKUNMA.

Bu mesele sadece bir soruşturma değil, Bolu’nun vicdan meselesidir" ifadelerini kullandı.