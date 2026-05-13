Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları, topa sahip olma organizasyonları ve duran top taktikleri üzerinde durdu.
İdman boyunca teknik ekip ile oyuncuların moralli görüntüsü dikkat çekti.
Takımın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, sezon hedefleri doğrultusunda önlerinde iki maç kaldığını belirterek, cuma günü avantaj sağlayacak sonucu alıp 24 Mayıs’ta Konya’da oynanacak finale yükselmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Play-off ikinci turunun ilk karşılaşmasında Bodrum FK, rakibini 1-0 mağlup etmişti.