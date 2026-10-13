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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle kontrolü ele aldığı mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bodrum FK'nin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 15 ve 23. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu.

ABOUBAKAR 8 DAKİKADA İKİ GOL ATTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bodrum FK, 7. dakikada Yusuf Sertkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Vincent Aboubakar sahneye çıktı.

Kamerunlu futbolcu, 15. dakikada farkı ikiye çıkarırken 23. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.

Aboubakar'ın 8 dakika içinde kaydettiği iki golle Bodrum FK, ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

SARIYER'İN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Bodrum FK, 75. dakikada Berkay Aslan'ın golüyle farkı dörde çıkardı.

Ev sahibi Sarıyer, 81. dakikada Doğancan Davas'ın attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Sarıyer, uzatma dakikalarında farkı azaltma fırsatı yakaladı ancak Emeka Eze, 90+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrum FK, deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.