Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u konuk etti. İki takımın karşılıklı goller bulduğu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada konuk ekip Sivasspor, 66. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
BANDIRMASPOR'DAN SON BÖLÜMDE YANIT
Geriye düştükten sonra beraberlik golünü arayan Bandırmaspor, 83. dakikada Enes Aydın'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 14, Sivasspor ise 12 puana yükseldi.