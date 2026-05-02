Dijital platformlarda 20-26 Nisan haftasında en çok izlenen dizileri ve filmleri belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Unchosen’ zirvenin yeni sahibi oldu. Film kategorisinde, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’li ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ liderliğini sürdürdü. Prime Video’nun televizyon kategorisinde zirve uzun bir aranın ardından el değiştirdi. Platforma üçüncü sıradan giriş yapan ‘The Boys’, haftayı lider tamamladı. Film kategorisinde ise ‘Ballerina’ zirveye yerleşti. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li orijinal dizisi ‘Bize Bi’şey Olmaz’ liderliğini devam ettirdi. Film kategorisinde ‘The Devil Wears Prada’ zirvedeki yerini korudu.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Euphoria’, yeni sezonuyla zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı. Film kategorisinde geçtiğimiz yıla damga vuran ‘The Substance’ liderliğe devam etti.

Yeni şarkısını ilk kez seslendirdi

Arabesk-fantezi müziğin güçlü yorumcularından Derya Bedavacı, Bayhan Müzik organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde hem performansı hem de yeni şarkısıyla geceye damga vurdu.

Tolga Çam imzalı siyah ve altın sahne kostümüyle öne çıkan Derya Bedavacı, sevilen repertuarının yanı sıra yeni şarkısı ‘Yok Öyle Bir Dünya’yı ilk kez canlı seslendirdi. Sözleri Derya Bedavacı’ya, müziği Murat Bedavacı’ya ait olan şarkı, daha yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Dinleyicilerin anında eşlik ettiği parça, yoğun istek üzerine konser boyunca 3 kez seslendirildi.

Şarkının klibi de ilk kez Bostancı’da izleyiciyle buluştu. Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen klipte Bedavacı, bir psikoloğu canlandırdı.

Seni Sevmek Çok Zor Sergisi açıldı

Mehtap Baydu’nun Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi ‘Seni Sevmek Çok Zor’, Beyoğlu’ndaki Arter’de açıldı.

Sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri görünür kılan sergi, beden ile nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanı sunuyor. Mehtap Baytu, yeni üretimlerini yakın dönem eserlerinden bir seçkiyle bir araya getiren sergi kapsamında, 2019’da Berlin’de kamusal alana açılan vitrinli bir mekânda gerçekleştirdiği Nefes (Atem) performansını Arter’deki sergi mekânına uyarlayarak icra edecek.

Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, 15 Kasım’a kadar Arter’in 1. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.