Halil İbrahim Ceyhan, bu kez izleyici karşısına sıcacık, keyifli ve umut dolu bir romantik komedi filmiyle çıkmaya hazırlanıyor.

Her rolünde gösterdiği güçlü performansla adından söz ettiren oyuncu, sinema filmi “Yüzde 100 Aşk” ile hayranlarına aşkın en saf ve eğlenceli halini sunuyor. Oyuncu, filmde aşkın verdiği cesaretle hayatında ikinci bir şansa kapı aralayan bir karaktere hayat veriyor. Beklenmedik sürprizlerle şekillenen hikâye, izleyiciyi hem duygusal hem de keyifli bir yolculuğa davet ediyor. Filmevi Yapım imzasını taşıyan “Yüzde 100 Aşk” filminde Ateş rolünü canlandıracak Halil İbrahim Ceyhan’a başrolde Yağmur karakteriyle Zeynep Tuğçe Bayat eşlik ediyor. Film, aşkın dönüştürücü gücünü sıcak ve eğlenceli bir hikâyeyle beyazperdeye taşıyıyor.

Yönetmen koltuğuna Burak Demirdelen’in oturduğu filmin senaryosunu Ömer Pınar ve Yaşar Arak kaleme aldı.

Zeynep Bastık, bu kez ‘Misafir’ geldi

Türk Pop Müziği’nin en güçlü kadın seslerinden birisi olan Zeynep Bastık, yeni şarkısı ‘Misafir’i Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Kozmoz’a ait olan şarkının düzenlemesini Elber Tutkus yapmış. Yaz sezonunun öne çıkan parçalarından birisi olmaya aday şarkının klibi görsel diliyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Mehmet Can Damatoğlu’nun üstlendiği eserin klibinde Zeynep Bastık’ın performans odaklı sahneleri ön planda tutuluyor.

‘Misafir’, duygusal olarak geçici ama etkisi derin olan bir ilişkiyi anlatıyor.

Aile koleksiyonundan oluşan bir sergi

İstiklal Caddesi’nde kültür sanatın yeniden canlanmasında önemli bir rol üstlenen Casa Botter’in yeni sergisi ‘Bir Renk Ressamı: İhsan Cemal Karaburçak’, ziyarete açıldı.

İBB Miras’ın özenli restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucunda Beyoğlu’nun dikkat çeken kültür sanat alanlarından birine dönüşen, İstanbul’un ilk art nouveau yapısı Casa Botter, tamamı Karaburçak Ailesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu. Kendine has renk anlayışıyla fark yaratan sanatçının üretimini kamusal alana taşıyan sergi, izleyiciyi kişisel ile kolektif olan arasındaki geçirgen sınırları yeniden düşünmeye davet ediyor.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, 30 Ağustos’a kadar Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.