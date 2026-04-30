Gazeteci yazar Gizem Yıldız’ın kaleme aldığı ve Mona Kitap etiketiyle yayımlanan ‘Neden Olmasın’ kitabının imza günü, Kadıköy Beyaz Gemi Kitabevi’nde yapıldı.

Eserde hikâyesi yer alan Gonca Cilasun da etkinliğe katılarak sevenleriyle buluştu. Aynı zamanda Kanal D’de ekrana gelen ‘Uzak Şehir’ dizisinde Sadakat rolüyle izlediğimiz oyuncu, izin gününde Mardin’den İstanbul’a gelmiş. Destek için bir günlük izin gününde taa Mardin’den İstanbul’a gelen Gonca Cilasun’u ayakta alkışlıyorum. Çünkü, her ne kadar sosyal sorumluluk projesi de olsa bu davranışı sergilemek çoğu insan için yük gibidir. Gelmek istemez. Böylesi anlamlı hareketler, onu hayranlarının gözünde daha da büyütüyor. Yoğun bir ilgi vardı. Herkesle tek tek ilgilendi, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisine bir kez daha hayran kaldım. İmza etkinliği öncesi keyifli bir söyleşi de gerçekleştirdik.

Kitabın geliri, kanserli çocukların tedavisi için Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanıyor. Gizem Yıldız’ı, böylesi anlamlı bir projeye imza attığı için kutluyorum. Ona da bu yakışırdı.

İstanbul’un hafızası martı kanadında

Ressam Pınar Kanber’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kişisel sergisi “Martıların İstanbul’u”, Fulart Gallery’de açıldı.

İstanbul’un çok katmanlı hafızasını martılar üzerinden yeniden yorumlayan sergi, izleyiciyi zaman, hareket ve bellek ekseninde şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının eserleri, geçmiş ile bugünü aynı yüzeyde buluştururken kentin kültürel ve tarihsel birikimini güçlü bir görsel dile dönüştürüyor. Tuvalde hayat bulan martılar; Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan tarihsel izleri, Boğaz’ın akışını ve şehrin hafızasında yer eden duyguları birbirine bağlayan birer tanık olarak öne çıkıyor.

İstanbul’un gökyüzünde süzülen martıların izinde zaman ve hafızanın katmanlarını keşfetmek isteyen tüm sanatseverleri bu özgün deneyime davet eden sergi, 9 Mayıs’a kadar Kadıköy’de yer alan Fulart Gallery’de ziyaret edilebilecek.

Gupi, sinema salonlarını şenlendirecek

Dijital platformda yayınlanan Gupi animasyon serisi, sinema filmiyle çıtayı yükseltiyor. Çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli anlatımıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gupi evreni, bu kez kahkaha ve macera dolu yepyeni bir hikâyeyle beyazperdeye taşınıyor.

Çocukların sevgilisi Gupi, ilk sinema filmiyle 23 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Gupse Özay’ın kendi çocukluğundan ilham alarak hayat verdiği karakter, kısa sürede yalnızca miniklerin değil, ailelerin de favorisi haline geldi.

CJ ENM Türkiye dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak film, Türkiye’nin ardından dünyanın birçok ülkesinde gösterime girerek Gupi’nin global başarısını daha da ileri taşıyacak.