Haftanın dizisi: Star TV’nin yeni dizisi ‘Çirkin’, kendi gününde olduğu kadar hafta geneline bakıldığında da aldığı reytinglerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine rağmen kendi gününde 5.97 reytingle zirvede yer aldı. Yıllardır ekranda olan ‘Teşkilat’ın tahtını sallayan dizi, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

‘Bir Liderin Doğuşu’na tanıklık etmek

Haftanın filmi: Yönetmenlini Burak Kaan Şimşeker’in yaptığı, senaryosunu Burak Çelik’in kaleme aldığı ve 23 Nisan’da vizyona giren animasyon türündeki ‘1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu’nu toplamda 20 bin 324 kişi izledi.

Vista Motion ve Blackframe imzalı film, Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarından başlayarak ideallerine uzanan yolculuğunu ve bir liderin doğuşunu anlatıyor.

Murat Boz’dan ‘Gülistan’ için âğıt

Haftanın şarkısı: Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gülistan Doku için kaleme aldığı duygusal şiiri paylaşan Murat Boz, bu anlamlı şiirini Doku’ya ithafen bir âğıt olarak besteledi. Sözleri ve müziği Murat Boz’a ait olan eser, kayıp bir hayatın ardından duyulan derin acıyı ve toplumsal hafızadaki izini yansıtıyor.

27 Nisan’da YouTube üzerinden yayınlanan eser, 30 Nisan’da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak. Şarkının telif gelirlerinin tamamının ise, Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) bağışlanacağı açıklandı. ‎

Ters köşe yapan bir ‘Gölge Oyunu’

Haftanın kitabı: Yazar Muhammed Ali Aksoy’un ‘Gölge Oyunu’ isimli yeni polisiye romanı, Feniks Kitap etiketiyle yayımlandı.

Sahne hazır, oyuncular yerini aldı. Ama bu kez roller değişti. İyiyle kötünün, adaletle intikamın, sessizlikle çığlığın iç içe geçtiği bir gölge oyunu bu. Perde aralandığında, kimse eskisi gibi kalmayacak. Bir cinayet zinciri, bir adalet arayışı, bir oyun... Kimin sahte kimin gerçek olduğunu kim bilebilir? İhanet, gizli planlar, bastırılmış anılar ve çürüyen sadakatler arasında örülen ‘Gölge Oyunu’, şiirsel anlatımı, müziksel metaforları ve çok katmanlı yapısıyla yalnızca bir polisiye değil; aynı zamanda insan ruhunun karanlık dehlizlerine uzanan edebî bir yolculuk sunuyor.