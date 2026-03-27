Yoğun yağış nedeniyle çatılarda kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşırken, bazı tekstil firmaları, vincin ucuna takılan özel aparatlarla kar temizleme çalışmaları yaptı.

Çalışmalar sırasında güneş enerjisi panelleri yenileriyle değiştirildi. İşletme sahipleri, insan gücüyle temizlenemeyecek seviyedeki kar nedeniyle vinç desteği almak zorunda kaldıklarını belirtirken, temizlik çalışmaları ise oldukça zahmetli geçti.

OSB’de tekstil alanında faaliyet gösteren firma yetkilisi Maşallah Sarı, bu yıl kar yağışının olağanüstü seviyede olduğunu belirterek, “Çatıdaki kar kalınlığı 1,5 ila 2 metreye ulaştı. İnsan gücüyle temizlemek mümkün değildi. Bu nedenle vincin ucuna özel bir aparat takarak karı temizledik. Güneş panellerinin zarar görmemesi için aparatın uç kısmına plastik koruma yerleştirdik. Ancak mevcut panellerimizin büyük bölümü zarar gördü. Bu, bu sezon ikinci temizliğimiz. Umarız bundan sonra bu kadar yoğun bir kar yağışıyla karşılaşmayız" dedi.

Yetkililer, yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşabilecek risklere karşı işletmeleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.