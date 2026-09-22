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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağına işaret etmesi, piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman altındaki geri çekilmeyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, Bitcoin cephesinde sert yükselişleri beraberinde getirdi.

Dün 87 bin 370 doları test ederek son sekiz ayın zirvesine ulaşan lider kripto para birimi, yeni işlem gününe bir önceki kapanışın yüzde 1,7 altında, 85 bin 474 dolardan başladı. Ancak gün ortasında yeniden yönünü yukarı çeviren Bitcoin, yüzde 1,98 oranında değer kazanarak (1.668,5 dolarlık artışla) 86 bin 102,7 dolar seviyesine tırmandı.

RALLİYİ DESTEKLEYEN ANA GELİŞMELER

Piyasanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından olan Strategy'nin bu hafta yeni alımlar gerçekleştirdiğini duyurması, rallinin ivme kazanmasında kritik rol oynadı.

ABD'de kripto sektörü için kritik görülen Clarity Act yasa tasarısının onaylanmaması piyasada kısa süreli bir hayal kırıklığı yaratsa da, SEC ve CFTC'nin kendi düzenleyici çerçevelerini devreye alması bu belirsizliği dengeledi.

Düşen petrol fiyatları ve gerileyen tahvil getirileri, kripto para piyasaları genelindeki alım iştahını ve olumlu havayı destekleyen başlıca makro unsurlar oldu.

Şirket bazlı haber akışında ise Hyperscale Data'nın Bitcoin madencilik operasyonlarını ana bünyesinden ayırarak bağımsız bir yapıya dönüştürme planını açıklaması dikkat çekti.