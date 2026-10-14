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ABD’deki teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan satış dalgası, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını kesti.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre OpenAI’ın 2026 yılı gelirlerinin beklentilerin altında kalacağına dair rapor ve Çin’in çip teknolojisindeki ilerlemeleri, sektördeki endişeleri artırdı. Bu gelişmeler yarı iletken üreticilerinin hisselerini de olumsuz etkilerken, bazı yatırımcılar altın ve Japon yeni gibi güvenli limanlara yöneldi. Bitcoin ve diğer kripto paralar da bu ortamdan etkilendi.

ALTI YILLIK CÜZDAN HAREKETLENDİ

Piyasada dikkat çeken gelişmelerden biri, 2019’dan bu yana hareketsiz olan bir Bitcoin cüzdanının yeniden devreye girmesi oldu. Pazartesi günü söz konusu cüzdandan 5 bin 582 Bitcoin transfer edildi. İşlemin büyüklüğü yaklaşık 378 milyon dolar olarak hesaplandı.

Blok zinciri verilerine göre Bitcoin’ler beş farklı adrese dağıtıldı ancak henüz satış gerçekleşmedi. Büyük yatırımcıların (balina) bu tür hareketleri, olası satış baskısı endişesi yaratsa da şu ana kadar satış sinyali bulunmuyor.

STRİVE BİTCOİN ALIMINI SÜRDÜRDÜ

Vivek Ramaswamy tarafından kurulan Bitcoin hazine şirketi Strive, varlıklarını artırmaya devam etti. Şirketin salı günü açıkladığı bilgilere göre son bir haftada 3 bin 311 Bitcoin satın alındı. Böylece Strive’ın toplam Bitcoin varlığı 9 Ekim itibarıyla 32 bin 773 BTC’ye yükseldi. Bu alım, şirketin ocak ayından bu yana gerçekleştirdiği en büyük Bitcoin alımı olarak kayda geçti.

ALTCOİNLERDE KARIŞIK TABLO

Bitcoin’deki toparlanmaya rağmen altcoin piyasasında görünüm karışıktı. Ethereum yüzde 0,8 artarak 2 bin 510,40 dolara yükselirken XRP’de yüzde 1,3’lük yükseliş görüldü. BNB sınırlı kazanç sağladı. Buna karşılık Solana yüzde 0,1, Cardano yüzde 0,6, Dogecoin yüzde 1,1 ve TRUMP token yüzde 2,1 değer kaybetti.Piyasaların odağında teknoloji hisselerinin seyri, küresel risk iştahı ve büyük Bitcoin yatırımcılarının hareketleri bulunuyor.