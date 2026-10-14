21 ülkeye ihracat yapan vinç üreticisi iflas etti

Türkiye sanayisinde faaliyet gösteren bir şirket daha iflas kararıyla gündeme geldi. İzmir'in Torbalı ilçesinde vinç ve kaldırma sistemleri üreten Yücelen Vinç Makine'nin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Şirketin iflasına karar verilirken tasfiye işlemleri de başlatıldı.