İzmir'de faaliyet gösteren ve 21 ülkeye ihracat gerçekleştiren Yücelen Vinç Makine hakkında iflas kararı verildi.
21 ülkeye ihracat yapan vinç üreticisi iflas etti
İzmir'in Torbalı ilçesinde üretim yapan ve 21 ülkeye ihracat gerçekleştiren Yücelen Vinç Makine iflas etti. Mahkeme konkordato talebini reddederken şirketin tasfiye süreci başladı. Alacaklılar için toplantı tarihi de açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
250 tona kadar yük kaldırabilen vinç sistemleri üreten şirketin konkordato talebi mahkemece reddedildi. Tasfiye süreci başlarken alacaklılara başvuruda bulunmaları için bir aylık süre tanındı.
Türkiye sanayisinde faaliyet gösteren bir şirket daha iflas kararıyla gündeme geldi. İzmir'in Torbalı ilçesinde vinç ve kaldırma sistemleri üreten Yücelen Vinç Makine'nin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Şirketin iflasına karar verilirken tasfiye işlemleri de başlatıldı.
Konkordato talebi reddedildi
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Yücelen Vinç Makine ile şirketin kurucusu Yücel Seviş'in konkordato taleplerini reddetti. Mahkemenin kararı doğrultusunda şirketin iflası aynı gün saat 12.25 itibarıyla açıldı.
İlk alacaklılar toplantısının tarihi belli oldu
İflas süreci kapsamında ilk alacaklılar toplantısının 8 Ocak 2027 Cuma günü saat 11.00'de düzenleneceği açıklandı. Toplantı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasında bulunan İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında gerçekleştirilecek.
Alacaklılar, toplantıya şahsen katılabilecek veya yetkilendirdikleri vekilleri aracılığıyla temsil edilebilecek.