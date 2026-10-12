Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Küresel piyasalarda enerji krizinden kripto paralardaki daralma sinyallerine, yurt içinde ise borsadaki tarihi kaçıştan dev şirketlerin iflas ve konkordato süreçlerine kadar ekonominin tüm sıcak başlıklarını sizler için tek bir haberde topladık. Paranın seyrini, küresel piyasaların nabzını ve üretimin röntgenini çektiğimiz günlük ekonomi bültenimizle karşınızdayız.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

CEVDET YILMAZ'DAN FON AÇIKLAMASI: 46 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası’nda Türkiye'nin gündemini sarsan fon soruşturması ve tasfiyelerine ilişkin konuştu. Yılmaz, fonlarda 46 bine yakın kişiye ödeme yapıldığını ifade ederken, sistemde yeni bir kurguya gidildiğini söyledi.

BORSADA TARİHİ KAÇIŞ: 50 BİN YATIRIMCI HESABINI SIFIRLADI

Eylül ayında yaşanan fon krizi, sermaye piyasalarında tarihi bir kaçışa neden oldu. MKK verilerine göre, borsada hesabını tamamen boşaltan yatırımcı sayısı savaş ve kriz dönemlerini dahi aşarak 50 bin kişi artarken, yatırım fonlarında 1,2 trilyon liralık devasa bir buharlaşma yaşandı.

KÜRESEL KRİZ VE PİYASALAR

KÜRESEL PİYASALARDA ENERJİ ATEŞKESİ ETKİSİ

Küresel piyasalar, Rusya'nın ABD ile varılan mutabakat sonucu dizel ihracat yasağını kısmen kaldırması ve enerji ateşkesi haberleriyle haftaya temkinli iyimserlikle başladı. BIST 100 endeksi günü yükselişle kapatırken; piyasaların gözü dolar/TL, altın ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikteydi.

KÜRESEL DİZEL KRİZİNDE ALARM: UEA'DAN 32 ÜLKEYE ACİL ÇAĞRI

Dünya genelinde tırmanan dizel arzı sıkıntısı üzerine Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), acil kriz masası kurdu. UEA Başkanı Fatih Birol, 32 üye ülkeye rezervlerini hızla piyasaya sürmeleri çağrısında bulundu. Piyasaların kaderini belirleyecek 100 milyon varillik hamlenin 15 Ekim'de netleşmesi bekleniyor.

SAUDI ARAMCO'DAN KORKUTAN UYARI: STOKLARIN DOLMASI İKİ YILI BULABİLİR

Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, küresel petrol arzındaki sıkışıklığın ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu. Karadaki ticari stokların 6 milyar varilin altına indiğini belirten Nasser, bu stokların yeniden yeterli seviyeye çıkarılmasının iki yıla kadar sürebileceğini vurguladı.

BİTCOİN'DE FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK: GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 81 bin ile 84 bin dolar aralığında dar bantta sıkıştı. Teknik göstergeler sert kırılımın yaklaştığını ortaya koyarken analistler, yatırımcıları ayı ve boğa tuzağı riskine karşı uyararak kritik seviyelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

UBS'TEN ALTIN TAHMİNİ: 4.000 DOLAR SEVİYESİNDE ALIM TALEBİ GÜÇLENECEK

Küresel finans devi UBS, altın piyasasındaki fiyat baskılarına dair yeni bir değerlendirme yayımladı. Güçlü dolar ve ABD'de yükselen reel tahvil faizlerinin etkisine dikkat çeken kurum, kısa vadeli gerileme riskine rağmen ons altında 4.000 dolar seviyesinde alım talebinin güçleneceğini öngörüyor. UBS altın için rakam verdi: Önümüzdeki haftalarda bu rakamı görebilir.

2026 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildiğini duyurdu.

HİSSEDİLEN ENFLASYON, ÜRETİM VE ŞİRKET HABERLERİ

AĞUSTOS AYI CİRO ENDEKSİNDE YILLIK YÜZDE 31,8 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini duyurdu. Verilere göre ağustos ayında yıllık bazda yüzde 31,8'lik bir artış kaydedilirken, toplam ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 oranında yükseliş gösterdi.

RUSYA'NIN BOŞALTTIĞI BALTIK PAZARINA TÜRK ÇELİĞİ GİRİYOR

Rusya'nın Baltıklar'daki tedarik hakimiyetini kaybetmesiyle Türk çelik sektörü harekete geçti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Letonya ve Litvanya'ya çıkarma yaparak 100 milyon dolarlık iş hacminin temelini attı. Sektörün hedefi, Baltık pazarındaki ihracat payını orta vadede iki katına çıkarmak.

MİLLİ TAKIM SPONSORU ALVES KABLO İFLAS EŞİĞİNDE

"Filenin Sultanları" ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas eşiğine geldi. Şirketi iflastan kurtarmak amacıyla hukuki sürecin resmen başladığı öğrenildi.

25 YILLIK DEV MARKANIN KONKORDATO SÜRECİNDE KRİTİK TARİH: 4 ARALIK

Türkiye'de yılda 300 milyon balon üretim kapasitesi bulunan 25 yıllık Balonevi için konkordato sürecinde yeni karar çıktı. Mahkeme geçici mühlet süresini 7 Aralık 2026'ya kadar uzatırken, dev şirketin geleceğini belirleyecek kritik duruşma 4 Aralık'ta görülecek.

SOSYAL POLİTİKALAR, İŞ HAYATI VE YAŞAM

KOSGEB'DEN GİRİŞİMCİLERE 6,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında hayata geçirilen KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamındaki güncel verileri paylaştı. Programın detayları ve 6,4 milyar liralık desteğin girişimcilere sağladığı katkılar belli oldu.

📩 BİZE ULAŞIN Bültenimiz hakkındaki görüşlerinizi, piyasa gözlemlerinizi ve haber önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.