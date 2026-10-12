Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Ekonomi Servisi

Kripto para piyasalarında yön arayışı devam ederken, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) teknik göstergelerde belirgin bir sıkışma evresine girdi. Alıcılar ile satıcılar arasındaki dengenin korunması piyasadaki kararsızlığı tırmandırırken, analistler olası sert fiyat patlamaları öncesinde kritik eşiklere dikkat çekiyor.

Teknik analiz verilerine göre Bitcoin, kısa vadeli periyotta 81.000 dolar ile 84.000 dolar arasındaki dar koridorda akümüle olmaya devam ediyor. Bu yatay bant, piyasada fırtına öncesi sessizlik olarak yorumlanıyor.

Yapılan teknik değerlendirmelerde 5 saatlik grafikler üzerinden öne çıkan kritik seviyeler ve gösterge sinyalleri şöyle şekillendi:

BITCOIN KRİTİK TEKNİK GÖSTERGE TABLOSU

Kritik Direnç Seviyesi : 84.184 Dolar (Yükseliş Teyidi: 84.800 - 85.000 Dolar)

Kritik Destek Seviyesi : 81.369 Dolar (Satış Baskısı Sınırı: 81.200 - 81.300 Dolar)

RSI Göreceli Güç İndeksi: 53,27 (Alıcı ve Satıcı Dengede)

ADX Trend Gücü: 19,53 (Zayıf Trend / Sahte Kırılım Riski Yüksek)

ATR Volatilite Oranı : Yüzde 0,78 (Oynaklık Düşük, Sert Kırılım Yakın)

YÜKSELİŞ İÇİN BU SEVİYE TAKİP EDİLİYOR

Bitcoin’in uzun vadeli ana yükseliş trendini koruduğu ancak kısa vadede ivme kaybettii ifade ediliyor. Analistlere göre, Bitcoin’in 84.800 dolar üzerinde günlük/mum kapanışı gerçekleştirmesi yukarı yönlü boğa hareketini yeniden ateşleyebilir. Aksi senaryoda 81.200 doların altına sarkılması halinde satış baskısı derinleşerek düzeltme sürecini başlatabilir.

Diğer yandan analistler, 83.000 ile 85.000 dolar arasındaki fiyat hareketlerinde "yanlış kırılma" (boğa/ayı tuzağı) riskinin son derece yüksek olduğuna vurgu yapıyor. ADX göstergesinin 19,53 ile zayıf seyretmesi, mevcut hareketlerin henüz güçlü bir trendle desteklenmediğini gösteriyor.

Yönün kesinleşmesi için 81.300 doların altında veya 85.000 doların üzerinde gerçekleşecek net mum kapanışlarının beklenmesi gerektiği kaydediliyor.