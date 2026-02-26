Endeks, önceki kapanışa göre 68,65 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 170,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,40 prim yaparken, holding endeksi yüzde 1,28 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,48 ile spor sektörü oldu.Küresel piyasalarda, dünyanın lider çip üreticisi Nvidia’nın güçlü bilançosu yapay zeka beklentilerindeki belirsizlikleri bir ölçüde giderirken, karışık bir görünüm hâkim oldu; yatırımcıların dikkati ise ABD ile İran heyetleri arasındaki devam eden görüşmelere yönelik gelişmelere kaydı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne ekside başlamasına karşın öğleden sonraki alımlarla pozitif bölgeye geçerek günü yükselişle tamamladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre TCMB toplam rezervleri, 20 Şubat haftasında önceki haftaya kıyasla 5 milyar 706 milyon dolar azalarak 206 milyar 78 milyon dolara indi.Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı 171 milyar 487 milyon 198 bin lira artarak 29 trilyon 264 milyar 843 milyon 579 bin liraya ulaştı.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜİK tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek GSYH verisinin yıllık bazda yüzde 3,6 artış göstereceğini tahmin ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya’da Tokyo TÜFE ve sanayi üretimi, Almanya’da işsizlik ile enflasyon, ABD’de üretici enflasyonu verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik olarak BIST 100’de 14.000 ve 14.100 seviyeleri direnç, 13.800 ile 13.700 puan ise destek konumunda bulunuyor.