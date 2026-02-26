Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı

Survivor Türkiye’nin son bölümünde yayınlanan bir sahne sosyal medyada hızla yayıldı. Parkur yarışması sırasında gözlemlenen kurgu hatası, dikkatli izleyicilerin radarına takıldı.

Gül Devrim Koyun
Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 1

Yayınlanan en yeni bölümde seyircilerin fark ettiği bir ayrıntı sosyal medyada gündem haline geldi.

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 2

Kırmızı takımın parkurda ağır bir engeli taşıdığı sahnelerde kamera geçişlerinde belirgin bir tutarsızlık ortaya çıktı.

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 3

İlk planda Nefise ile Can’ın omuzladığı görülen engel, birkaç saniye sonraki farklı açıda Seda ile Can tarafından taşınırken görülüyor.

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 4

Bir sonraki kamera değişiminde ise görüntü yeniden Nefise ve Can çiftine dönüyor. Hata sosyal medyada gündem oldu.

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 5

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Şubat bölümünde ödül parkurunda nefes kesen bir çekişme yaşandı. Mücadeleyi kazanan Gönüllüler (mavi) takımı oldu.

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 6

Zaferin ardından mavi ekip lezzetli bir yemek ödülünün sahibi oldu.

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 7

Yarışı kaybeden Ünlüler (kırmızı) takımına ise ağır bir ceza kesildi. Kırmızı takım, ceza olarak okyanusun ortasında sal üzerinde terk edildi.

Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı - Resim: 8

25 ŞUBAT 2026 SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında haftanın ikinci eleme adayı Seda olarak belirlendi.

Yeniçağ Gazetesi
