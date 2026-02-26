Yayınlanan en yeni bölümde seyircilerin fark ettiği bir ayrıntı sosyal medyada gündem haline geldi.
Acun görmesin: Survivor montajında akılalmaz hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı
Survivor Türkiye’nin son bölümünde yayınlanan bir sahne sosyal medyada hızla yayıldı. Parkur yarışması sırasında gözlemlenen kurgu hatası, dikkatli izleyicilerin radarına takıldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Kırmızı takımın parkurda ağır bir engeli taşıdığı sahnelerde kamera geçişlerinde belirgin bir tutarsızlık ortaya çıktı.
İlk planda Nefise ile Can’ın omuzladığı görülen engel, birkaç saniye sonraki farklı açıda Seda ile Can tarafından taşınırken görülüyor.
Bir sonraki kamera değişiminde ise görüntü yeniden Nefise ve Can çiftine dönüyor. Hata sosyal medyada gündem oldu.
SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
25 Şubat bölümünde ödül parkurunda nefes kesen bir çekişme yaşandı. Mücadeleyi kazanan Gönüllüler (mavi) takımı oldu.
Zaferin ardından mavi ekip lezzetli bir yemek ödülünün sahibi oldu.
Yarışı kaybeden Ünlüler (kırmızı) takımına ise ağır bir ceza kesildi. Kırmızı takım, ceza olarak okyanusun ortasında sal üzerinde terk edildi.
25 ŞUBAT 2026 SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında haftanın ikinci eleme adayı Seda olarak belirlendi.